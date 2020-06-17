محمد بن مسعود - الدمام - باريس اتهمت أنقرة بالتحرش بسفينة تابعة لها طالب مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتعامل مع تصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، وألا يدفن رأسه في الرمال. واتهم المسؤول البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف؛ وفقًا لـ"رويترز". وذكر أن الوقت قد حان لأن يجري الحلف نقاشًا صريحًا بشأن تركيا وتصرفاتها، ليس فقط في ليبيا، ولكن هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية لمنطقة البلقان وبولندا. فرنسا تطالب حلف "الناتو" بالتعامل مع انتهاك تركيا لسياساته صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-17 طالب مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتعامل مع تصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، وألا يدفن رأسه في الرمال. واتهم المسؤول البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف؛ وفقًا لـ"رويترز". وذكر أن الوقت قد حان لأن يجري الحلف نقاشًا صريحًا بشأن تركيا وتصرفاتها، ليس فقط في ليبيا، ولكن هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية لمنطقة البلقان وبولندا. Advertisements 17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 06:42 PM باريس اتهمت أنقرة بالتحرش بسفينة تابعة لها باريس اتهمت أنقرة بالتحرش بسفينة تابعة لها طالب مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتعامل مع تصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، وألا يدفن رأسه في الرمال. واتهم المسؤول البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف؛ وفقًا لـ"رويترز". وذكر أن الوقت قد حان لأن يجري الحلف نقاشًا صريحًا بشأن تركيا وتصرفاتها، ليس فقط في ليبيا، ولكن هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية لمنطقة البلقان وبولندا. ، فرنسا تطالب حلف "الناتو" بالتعامل مع انتهاك تركيا لسياساته ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تطالب حلف "الناتو" بالتعامل مع انتهاك تركيا لسياساته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.