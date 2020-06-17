، دعم سعودي كبير لدفع عجلة رياضة اليمن وإعادتها للواجهة من جديد ،

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وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأربعاء، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية.
وأشارت وزارة الرياضة في بيان، إلى أن التعاون يأتي استمرارًا لجهود المملكة في تسخير كافة الإمكانات لدى الجهات الحكومية، لمساعدة الأشقاء في اليمن والرفع من معاناتهم، وحرصًا من البرنامج على عقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات محليًّا ودوليًّا لتنمية اليمن في شتى المجالات.
وأضافت أن الشراكة تهدف إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في جمهورية اليمن، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية فيها، إلى جانب تأهيل قدرات المختصين في مجالات الرياضة والشباب والثقافة، وتمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين، والتعاون في مجال البرامج الرياضية المبتكرة بين الجانبين.
دعم سعودي كبير لدفع عجلة رياضة اليمن وإعادتها للواجهة من جديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-17
وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأربعاء، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية.
وأشارت وزارة الرياضة في بيان، إلى أن التعاون يأتي استمرارًا لجهود المملكة في تسخير كافة الإمكانات لدى الجهات الحكومية، لمساعدة الأشقاء في اليمن والرفع من معاناتهم، وحرصًا من البرنامج على عقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات محليًّا ودوليًّا لتنمية اليمن في شتى المجالات.
وأضافت أن الشراكة تهدف إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في جمهورية اليمن، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية فيها، إلى جانب تأهيل قدرات المختصين في مجالات الرياضة والشباب والثقافة، وتمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين، والتعاون في مجال البرامج الرياضية المبتكرة بين الجانبين.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:39 PM
من أجل تمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين
وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأربعاء، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية.
وأشارت وزارة الرياضة في بيان، إلى أن التعاون يأتي استمرارًا لجهود المملكة في تسخير كافة الإمكانات لدى الجهات الحكومية، لمساعدة الأشقاء في اليمن والرفع من معاناتهم، وحرصًا من البرنامج على عقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات محليًّا ودوليًّا لتنمية اليمن في شتى المجالات.
وأضافت أن الشراكة تهدف إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في جمهورية اليمن، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية فيها، إلى جانب تأهيل قدرات المختصين في مجالات الرياضة والشباب والثقافة، وتمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين، والتعاون في مجال البرامج الرياضية المبتكرة بين الجانبين.
، دعم سعودي كبير لدفع عجلة رياضة اليمن وإعادتها للواجهة من جديد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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