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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بمنطقة حائل بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، منذ تسجيل أول إصابة بالمنطقة في 11 إبريل 2020.
وسجّلت الصحة اليوم تسع حالات إصابة جديدة بمنطقة حائل، ليصبح الإجمالي 579 حالة، منها 210 حالات نشطة و368 حالة تعافٍ.
وتوزعت الحالات في منطقة حائل في محافظة بقعاء (100 كلم شمال حائل) التي أصيب بها 9 حالات وتعافى منها ثلاث حالات، فيما سجلت محافظة الغزالة (100 كلم جنوب حائل) ستة حالات إصابة تعافى منها أربع حالات، فيما سجلت الشملي (180 كلم غرب حائل) أربع إصابات تعافت جميعها.
وفي محافظة موقق (60 كلم غرب حائل) تم تسجيل حالة واحدة وتعافت، فيما سجلت محافظة الحائط (280 كلم جنوب حائل) حالة إصابة واحدة مازالت نشطة، فيما سجلت محافظة الشنان (80 كلم شرق حائل) 3 حالات إصابة تعافت منها واحدة، أما حائل المدنية فقد سجّلت 555 حالة إصابة تعافى منها 355 حالة وتوفيت واحدة.
فيروس كورونا الجديد
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 06:24 PM
9 حالات تم تسجيلها اليومتسجيل أول وفاة بكورونا في حائل وإجمالي الإصابات يصل 579 شخصاً
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بمنطقة حائل بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، منذ تسجيل أول إصابة بالمنطقة في 11 إبريل 2020.
وسجّلت الصحة اليوم تسع حالات إصابة جديدة بمنطقة حائل، ليصبح الإجمالي 579 حالة، منها 210 حالات نشطة و368 حالة تعافٍ.
وتوزعت الحالات في منطقة حائل في محافظة بقعاء (100 كلم شمال حائل) التي أصيب بها 9 حالات وتعافى منها ثلاث حالات، فيما سجلت محافظة الغزالة (100 كلم جنوب حائل) ستة حالات إصابة تعافى منها أربع حالات، فيما سجلت الشملي (180 كلم غرب حائل) أربع إصابات تعافت جميعها.
وفي محافظة موقق (60 كلم غرب حائل) تم تسجيل حالة واحدة وتعافت، فيما سجلت محافظة الحائط (280 كلم جنوب حائل) حالة إصابة واحدة مازالت نشطة، فيما سجلت محافظة الشنان (80 كلم شرق حائل) 3 حالات إصابة تعافت منها واحدة، أما حائل المدنية فقد سجّلت 555 حالة إصابة تعافى منها 355 حالة وتوفيت واحدة.
، تسجيل أول وفاة بكورونا في حائل وإجمالي الإصابات يصل 579 شخصاً ،
المصدر : الخليج 365
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