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طالب عدد من المواطنين، البلدية والجهات المعنية في محافظة القنفذة بالعمل على تحسين المظهر الحضري لمدخل القنفذة، الذي لا يعكس المظهر الجمالي والشواطئ التي تتميز بها القنفذة في باقي أجزائها الداخلية.
ويستقبل زوار محافظة القنفذة والمسافرين الذين يمرون بمداخل القنفذة عبر الطريقين الدوليين جدة جازان - عسير القنفذة، مشاهد الورش المكتظة بالسيارات المتعطلة والخردة، بالإضافة إلى أن أغلب المباني بتلك الواجهة من الهناجر والمباني الشعبية، وكذلك بعض الصبات الخرسانية المتكسرة والحفريات بالأسفلت أمام تلك المحلات، والهبوط والارتفاع بالمدخل الشرقي.
وفي سياق متصل بدأ العمل قبل سنوات في إنشاء مدينة صناعية جنوب القنفذة، لكنها لم تر النور رغم أن افتتاحها قد يسهم في نقل تلك الورش، وإبعادها من مدخل المدينة؛ لأن وضعها الحالي يشوه المظهر الحضري والجمالي.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 06:19 PM
بسبب تراكم سيارات "الخردة" داخل عدد من الورشمواطنون يشتكون من تشوه المظهر الحضري لمدخل القنفذة
طالب عدد من المواطنين، البلدية والجهات المعنية في محافظة القنفذة بالعمل على تحسين المظهر الحضري لمدخل القنفذة، الذي لا يعكس المظهر الجمالي والشواطئ التي تتميز بها القنفذة في باقي أجزائها الداخلية.
ويستقبل زوار محافظة القنفذة والمسافرين الذين يمرون بمداخل القنفذة عبر الطريقين الدوليين جدة جازان - عسير القنفذة، مشاهد الورش المكتظة بالسيارات المتعطلة والخردة، بالإضافة إلى أن أغلب المباني بتلك الواجهة من الهناجر والمباني الشعبية، وكذلك بعض الصبات الخرسانية المتكسرة والحفريات بالأسفلت أمام تلك المحلات، والهبوط والارتفاع بالمدخل الشرقي.
وفي سياق متصل بدأ العمل قبل سنوات في إنشاء مدينة صناعية جنوب القنفذة، لكنها لم تر النور رغم أن افتتاحها قد يسهم في نقل تلك الورش، وإبعادها من مدخل المدينة؛ لأن وضعها الحالي يشوه المظهر الحضري والجمالي.
، مواطنون يشتكون من تشوه المظهر الحضري لمدخل القنفذة ،
المصدر : الخليج 365
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