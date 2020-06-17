بكل سهولة وأمان.. وزارة الصحة تدشن مراكز «تأكد» للفحص عن كورونا

حجز الموعد عبر تطبيق «صحتي»
دشَّنت وزارة الصحة، مراكز ثابتة ومتنقلة لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وقالت الوزارة، عبر تويتر- اليوم الأربعاء-، «مراكز تأكد للفحص عن كورونا بكل سهولة وأمان، يمكنك إجراء فحص كورونا عبر مراكز ثابتة ومتنقلة، من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي
وكانت وزارة الصحة، كشفت عن تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 141234، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 91662.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1091 حالة، وتم تسجيل 39 حالة وفاة، و2122 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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