أخبار السعودية اليوم.. منح أمن الصحة صلاحية ضبط مخالفات كورونا.. ورخصة القيادة لمن أتم 18 بشرط

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020م، أبرز أخبار المملكة، منها منح وزارة الصحة موظفي أمن الوزارة «صلاحية الضبط»؛ لمواجهة مخالفات كورونا، ومنح رخصة القيادة لمن أتم 18 عامًا دون اختباربشرط واحد، وتوصيل وثائق التخرج مجانًا للطلاب.

الصحة تمنح موظفي أمن الوزارة صلاحية الضبط لمواجهة مخالفات كورونا

علمت عاجل من مصادرها، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة منحت موظفي الأمن (صلاحية الضبط) لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

إمبراطورية أرامكو268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعب من الغاز

عززت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، مكانتها الدولية المرموقة، بالإعلان رسميًّا عن استحواذها على حصة نسبتها %70 في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، فضلًا عما تمتلكه شركة أرامكو من قاعدة احتياطات ضخمة من النفط والغاز تعد الكبرى عالميًّا.

المرور: منح رخصة القيادة لمن أتم 18 عامًا دون اختبار.. بشرط واحد

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، أنّ تجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عامًا يكون بدون اختبار، بشرط الاكتفاء بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة وفقًا لما تنص عليه المادة (٣٩) فقرة (٤) من نظام المرور.

بالأرقام.. إعلان النسخة الكاملة لتقرير الثقافة السعودية

نشرت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، النسخة الكاملة من تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2019م: ملامح وإحصائيات عبر موقعها الإلكتروني.

الفرق الميدانية لوزارة البيئة تطارد أسراب الجراد الصحراوي في 4 مناطق

كشفت التقارير التي رصدتها فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة الماضية، البالغ عددها نحو 150 تقريرًا، عن تطهير ومعالجة 24840 هكتارًا في عدة مناطق بالمملكة.

تبرعت بـ500 مليون دولار.. الربيعة: السعودية تقود المبادرات الدولية لمكافحة كورونا

أكد المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2020، قادت العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والعالمي؛ وذلك للحد من الآثار المترتبة على فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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بالفيديو.. حارس الأمن صاحب مقطع التذمر والبكاء يفجر مفاجأة

عاد حارس الأمن أحمد المطر إلى واجهة الأحداث مجددًا بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يبكي متذمرًا عقب إزالة الكرفان الخاص به في سكاكا، قبل أن يعود لاحقًا بمقطع فيديو جديد يستنكر فيه إقامة عربة قهوة في مكان غرفته المزالة، رغم أن الجهات المسؤولة ذكرت أن سبب إزالة الغرفة هو الحفاظ على المظهر الحضاري.

مجلس الشورى يطالب بتثبيت وظائف التدريب المؤقت على الكادر الصحي

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.

تنبيه من الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة و5 محافظات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة تصحبها رياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

تطبيق توكلنا يحدد موعد تجديد تصاريح التموين الطارئ

قال تطبيق توكلنا، المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، إنه يتم تجديد ساعات تصاريح التموين الطارئ أسبوعيًّا، كل يوم سبت، الساعة 11:59؛ وذلك ردًّا على استفسار مواطن.

البريد السعودي: توصيل وثائق التخرج مجانًا للطلاب

أوضح نائب رئيس البريد السعودي لقطاع التوزيع أحمد أبوالخير، أنَّ وثائق تخرُّج طلاب الجامعات يتم توصيلها لهم مجانًا، فيما تتحمل الجامعات رسومًا رمزية لذلك.

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