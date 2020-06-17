جامعة جازان تُقر استراتيجية العام 2025..  وتوافق على تعيين وابتعاث 24 عضو تدريس

عقد مجلس جامعة جازان، جلسته التاسعة للعام الجامعي 1441هـ «عن بُعد»، اليوم الأربعاء، وذلك برئاسة رئيسها الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات، والعمادات المساندة.

ونوّه القحطاني، بتميز ونجاح خطط الجامعة في إطلاق الفصل الصيفي لأكثر من 9 آلاف طالب وطالبة؛ موجهًا الشكر لجميع منسوبي الجامعة، على جهودهم المبذولة؛ منذ بداية الفصل الصيفي، وما عكسته إحصاءات الفصل الصيفي خلال الأسبوعين الماضيين من تميز في الأداء.

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وشدّد القحطاني، على أهمية مواصلة التزام كل إدارات الجامعة بتطبيق التعليمات والتدابير، والإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي جائحة «كورونا المستجد»، وضرورة تطبيق الأحكام وضبط المخالفات.

من ناحيته، أوضح أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، أن المجلس وافق على تعيين 10 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومَنْ في حكمهم، على رتبة أستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث واستمرار بعثة 14 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، إلى جانب منح درجة الماجستير لـ10 من الطلاب والطالبات، والموافقة على الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020-2025م.

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