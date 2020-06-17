بالأرقام.. «الصحة» تعلن خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة البالغ عددها 4919 حالة اليوم الأربعاء.

وتصدَّرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ2371 حالة، كما تم تسجيل 282 حالة في مكة المكرمة، و279 في جدة، و273 في الهفوف، و156 في المدينة المنورة، و140 في الطائف، و137 في الدمام، و123 في الظهران، و114 في الخبر، و100 في خميس مشيط، و 67 في بريدة، و 58 في أبها، و56 في المبرز ، و54 في حفر الباطن، و46 في الخرج، و39 في كل من نجران والجبيل والدرعية، و33 في وادي الدواسر، و32 في القطيف.

كما تم تسجيل 26 حالة في صفوى، و23 في العيون و 17 في كل من الباحة وحريملاء وراس تنورة، و 16 في كل من الرس والقويعية، و15 في خليص، و14 في الجفر، و13 في كل من بيشة والقنفذة، و12 في ينبع، و11 في كل من أحد رفيدة ورنية، وضرما، وليلى، و10 في الدلم.

فيما تم تسجيل 9 حالات في حائل، و8 في كل من الدائر، والمخواة، و7 في كل من سبت العلاية وحوطة بني تميم والمجاردة وشرورة، و6 في كل من الرين وجازان وعنيزة وعيون الجواء والسليل والخفجي، و5 حالات في كل من عفيف وثادق والنماص ورماح.

كما تم تسجيل 4 حالات في كل من رفائع الجمش وتنومة والحرجة والمندق والبجادية وبيش وتثليث والعقيق ووثيلان وبللسمر، و3 حالات في كل من عرعر ووادي بن هشبل والحناكية وظهران الجنوب والليث والمذنب ووادي الفرع وقرية العليا وساجر.

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بينما تم تسجيل حالتين فقط في كل من الأسياح وبطحاء والمضة وأبو عريش ومحايل وقصيباء والبدائع وخيبر وصامطة وبلجرشي والمزاحمية والبكيرية وثريبان والقريع والبشائر، وحالة واحدة في كل من القوارة والرويضة والعيدابي وسكاكا والمجمعة وحبونا ورابغ وضرية ومهد الذهب والموية وظلم وقلوة.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 141234، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 91662.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1091 حالة، وتم تسجيل 39 حالة وفاة، و2122 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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