5 ضوابط لبيع السجائر والمعسل من أمانة الرياض.. تعرَّف عليها

حدَّدت أمانة منطقة الرياض، 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ «السجائر والمعسل» في الأسواق المركزية والبقالات والتموينات، التي لا تقل مساحتها عن 100 متر.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض، عبر «تويتر«، أنه من ضوابط بيع السجائر والمعسل، ألا تباع السجائر إلا في عبوات مغلفة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة، ويمنع بيعها بالحبة.

ويجب ألا تكون منتجات التبغ «السجائر والمعسل»، غير مرئية لمرتادي المحل؛ بنسبة 100%، وفقًا لأمانة منطقة الرياض.

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ويجب وضع لوحة تحذيرية فوق وحدة المحاسبة، وأن تكون واضحة الرؤية، وتتضمن صورة معبرة عن أضرار التدخين، وعبارة تحذيرية: «التدخين ومنتجات التبغ، سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين، وعبارة: «يُمنع بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 سنة».

وكذلك يُمنع بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها، ويُمنع الإعلان والترويج لها، وفقًا للضوابط المعلنة.

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