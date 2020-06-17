التفاصيل الكاملة لخريطة التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة.. جدة تتصدر بـ321 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2122 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت جدة أعلى نسب الشفاء بـ321 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ258 حالة ثم الدمام بـ257 حالة.

وجاءت باقي المدن كالتالي: (240 في الرياض، 222 في الطائف، 206 في المدينة المنورة، 100 في القطيف و79 في الخبر و66 في الجبيل و52 في الهفوف و34 في الظهران و32 في راس تنورة و25 في ينبع و24 في تبوك و19 في عرعر و19 في صفوى و18 في المبرز و12 في بقيق و10 في حائل.

كما تم تسجيل 7 حالات في كل من أبها والعيون وحفر الباطن، و6 في أحد رفيدة و6 في الخرمة و6 في الدرعية و5 في المحاني و5 في رنية و5 في السحن و4 في تبالة و4 في قيا و4 في المخواة و4 في النعيرية و3 في خليص و3 في سلوى و3 في الجفر).

وسجلت حالتان في كل من خميس مشيط ونجران وسبت العلاية والمويه والمجاردة والقنفذة والعلا وضبا والقرى والخرج ووادي الفرع وأم الدوم.

وسجلت حالة واحدة في كل من (الشعبة، خباش، الرين، المضة، بريدة، الباحة، بيشة، الزلفي، محايل، المندق، القريات، الشملي، ضرما، ثادق، حريملاء، العويقيلة، شرورة، العقيق، الليث، بقعاء، الخفجي، ميسان، قرية العليا، وادي الدواسر والبشائر).

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 141234، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 91662، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1091 حالة، وتم تسجيل 39 حالة وفاة، و2122 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها.

وتناول الدليل الذي نشرته «الصحة» عبر منصتها التوعوية «عِشْ بصحة» وحسابها في تويتر [email protected] توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض، ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.

وتضمنت التوصيات أيضًا عدم المصافحة والعناق، وتجنّب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمّعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام فيها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد، كما تضمن الدليل إرشادات عدة عند الذهاب إلى العمل، فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقة بالسفر.

وتضمن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات، في حين أكد الدليل الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة تسلم الطلبات عند التوصيل.

وأوضح الدليل الخطوات الواجب إتباعها من قبل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرّض للإصابة، كما اشتمل الدليل على خطوات العناية بالأطفال في هذه الجائحة.

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