السعودية اليوم / مجلس جامعة حفر الباطن يقر خطة القبول لمرحلة البكالوريوس العام المقبل



حفر الباطن 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

عقد مجلس جامعة حفر الباطن أمس الأول جلسته الخامسة للعام 1440-1441هـ عن طريق الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس المجلس رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، ومشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء المجلس.

وأقر المجلس خطة القبول للطلاب المستجدين لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 1441-1442هـ بناءً على ما رفعه عميد القبول والتسجيل، وأعداد وشروط القبول لبرامج الدراسات العليا المعتمدة، كما وافق المجلس على اللائحة المنظمة للشؤون الإدارية والمالية لبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم، ووافق على برنامجي ماجستير التربية في التوجيه والإرشاد التربوي، وماجستير التربية في الطفولة المبكرة.

واطّلع المجلس على مشروع القواعد التنفيذية لصرف مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وعروض بعض الحالات التي يُستدعى النظر فيها لبعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأصدر حيالها القرارات اللازمة.

// انتهى//

18:15ت م

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