السعودية اليوم / الصحة: تسجيل (4919) حالة مؤكدة جديدة، وإجمالي المتعافين يتجاوز 91 ألف حالة/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (4919) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (141234) حالة، من بينها (48481) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1859) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سُجلت (2122) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (91662) حالة.وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها (4919) حالة، 52%من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.وبينت الوزارة أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (2371) حالة، ومكة المكرمة (282) حالة، وجدة (279) حالة، والهفوف (273) حالة، والمدينة المنورة (156) حالة، والطائف (140) حالة، والدمام (137) حالة، والظهران (123) حالة، والخبر (114) حالة، وخميس مشيط (100) حالة، وبريدة (67) حالة، وأبها (58) حالة، والمبرز (56) حالة، وحفر الباطن (54) حالة، والخرج (46) حالة، والجبيل (39) حالة، ونجران (39) حالة، والدرعية (39) حالة، ووادي الدواسر (33) حالة، والقطيف (32) حالة، وصفوى (26) حالة، والعيون (23) حالة، والباحة (17) حالة، ورأس تنورة (17) حالة، وحريملاء (17) حالة، والرس (16) حالة، والقويعية (16) حالة، وخليص (16) حالة، والجفر (14) حالة، والقنفذة (13) حالة، وبيشة (13) حالة، وينبع (12) حالة، ورنية (11) حالة، وأحد رفيدة (11) حالة، وليلى (11) حالة، وضرماء (11) حالة، والدلم (10) حالات، وحائل (9) حالات، والمخواة (8) حالات، والدائر (8) حالات، والمجاردة (7) حالات، وسبت العلاية (7) حالات، وحوطة بني تميم (7) حالات، وشرورة (7) حالات، وعنيزة (6) حالات، والخفجي (6) حالات، وجازان (6) حالات، وعيون الجواء (6) حالات، والرين (6) حالات، والسليل (6) حالات، وعفيف (5) حالات، ورماح (5) حالات، وثادق (5) حالات، والنماص (5) حالات، والمندق (4) حالات، والحرجة (4) حالات، وبللسمر (4) حالات، وتنومة (4) حالات، وبيش (4) حالات، والبجادية (4) حالات، ورفائع الجمش (4) حالات، ووثيلان (4) حالات، وتثليث (4) حالات، والعقيق (4) حالات، والمذنب (3) حالات، وظهران الجنوب (3) حالات، ووادي بن هشبل(3) حالات، ووادي الفرع (3) حالات، وقرية العليا (3) حالات، والليث (3) حالات، وعرعر (3) حالات، وساجر (3) حالات، والحناكية (3) حالات، وخيبر حالتان، والأسياح حالتان، والبدائع حالتان، والبكيرية حالتان، وقصيباء حالتان، وثريبان حالتان، والقريع حالتان، والمضة حالتان، ومحايل عسير حالتان، والبشائر حالتان، والبطحاء حالتان، وأبو عريش حالتان، وصامطة حالتان، والمزاحمية حالتان، وبلجرشي حالتان، وحالة واحدة في كل من: قلوة، وسكاكا، ومهد الذهب ، والقوارة، وضرية، المويه، والسحن، وظلم، وتربة، والفرشة، ورجال ألمع، وتمير، والنعيرية، والعيدابي، وصبيا، وأحد المسارحة، ورابغ، وحبوما، والمجمعة، ومرات، ورويضة العرض، والقرى.وأفادت الصحة أن عدد الوفيات بلغ (1091) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة, وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (23484) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1167766) فحصاً.// يتبع //18:09ت م0183

عام / الصحة: تسجيل (4919) حالة مؤكدة جديدة، وإجمالي المتعافين يتجاوز 91 ألف حالة/ إضافة أولى واخيرة

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (8184331) حالة, تعافى منها (3966877) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (443960) حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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