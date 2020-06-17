السعودية اليوم / المجلس الأعلى للقضاء : الموافقة على التشكيل السنوي للمحاكم لعام 1442هـ .



الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اجتماعه ( التاسع عشر ) في دورته ( الثالثة ) عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس .

وتم خلال الاجتماع الموافقة على التشكيل السنوي للمحاكم لعام 1442هـ ، كما وافق المجلس على رفع معيار الدعاوى اليسيرة وتعديل قواعد نقل قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى .

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة كما بحث المجلس العديد من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها .

وفي ختام تصريحه دعا الدكتور الفهيد الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يجده المرفق القضائي من الدعم والرعاية الكريمة للوصول بالمرفق القضائي إلى أعلى المستويات ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الرقي الشامل للبلاد.

//انتهى//

18:07ت م

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