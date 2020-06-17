السعودية اليوم / بريطانيا وأمريكا توقعان اتفاقية في مجال تقنية الفضاء



لندن 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

وقعت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الليلة الماضية اتفاقية جديدة تمهد الطريق أمام الشركات الأمريكية لاستخدام القواعد البريطانية لإطلاق المركبات الفضائية وتصدير تكنولوجيا إطلاق الصواريخ عبر الأسواق البريطانية.

وأوضحت وزيرة العلوم البريطانية أماندا سلواي في بيان اليوم أن توقيع "اتفاقية ضمانات التكنولوجيا الأمريكية-البريطانية" يعدّ خطوة مهمة نحو تنفيذ أول عملية إطلاق إلى الفضاء من الأراضي البريطانية.

وقّع من جانب الحكومة البريطانية السفيرة لدى واشنطن كايرن بيرس ومن الجانب الأمريكي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للأمن الدولي وعدم الانتشار كريستوفر فورد.

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17:40ت م

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