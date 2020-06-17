السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي تورط بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري



الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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17:30ت م

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