السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقد غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة



‏‎عرعر 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

‏‎تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، كما اطلع على الجهود التي يبذلها منسوبو الهلال الأحمر على مدى 24 ساعة.

‏‎ولدى وصول سموه مقر فرع هيئة الهلال الأحمر اطلع على استعدادات فرق العمليات والمراكز باكتمال جميع الخدمات الطبية الإسعافية التي تسهم في مباشرة الحالات التي بحاجة إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية.

ثم توجه سموه لغرفة العمليات واستقبال البلاغات، حيث استمع إلى شرح من مدير الفرع بالمنطقة محمد بن نايف الجارد الذي أشار إلى رفع جاهزية 13 مركزاً إسعافياً بالمنطقة وتوفر 15 فرقة إسعافية تعمل على مدار الـ 24 ساعة تضم عددا من الاختصاصيين والفنيين في طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 .

واطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الخطط المتخذة والإجراءات المتبعة في مجال الحد من انتشار

وشدد سموه على ضرورة التمحور حول الوصول لتحقيق الدقائق الذهبية في الإسعافات الأولية من قبل موظفي الهيئة أو متطوعيها أو من تم تأهليهم من أفراد المجتمع للقيام بذلك بكفاءة وإتقان، موجهًا سموه بضرورة تكثيف دورات الإسعافات الأولية لشباب المنطقة لاسيما طلاب المدارس والمعاهد والجامعة من الجنسين.

‏‎وأعرب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمة عبر الجهاز اللاسلكي لمنسوبي الهلال الأحمر بالمنطقة عن سروره بزيارة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية وما وجده من جهود موفقة وأعمال متميزة تقدم للمواطن والمقيم من خلال تقديم الخدمة الطبية الإسعافية الميدانية.

ونوه سموه في ختام الزيارة بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة, مشيداً سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي, ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى, إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية.

// انتهى //

17:28ت م

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‏‎عرعر 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس‏‎تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، كما اطلع على الجهود التي يبذلها منسوبو الهلال الأحمر على مدى 24 ساعة.‏‎ولدى وصول سموه مقر فرع هيئة الهلال الأحمر اطلع على استعدادات فرق العمليات والمراكز باكتمال جميع الخدمات الطبية الإسعافية التي تسهم في مباشرة الحالات التي بحاجة إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية.ثم توجه سموه لغرفة العمليات واستقبال البلاغات، حيث استمع إلى شرح من مدير الفرع بالمنطقة محمد بن نايف الجارد الذي أشار إلى رفع جاهزية 13 مركزاً إسعافياً بالمنطقة وتوفر 15 فرقة إسعافية تعمل على مدار الـ 24 ساعة تضم عددا من الاختصاصيين والفنيين في طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 .واطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الخطط المتخذة والإجراءات المتبعة في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ومهام وعمل غرفة العمليات وآلية استقبال البلاغات وترحيلها للفرق الإسعافية وإحصاءات عمل الهيئة بالمنطقة ومؤشرات الاستجابة، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة في الربع الثاني لعام 2020 نحو 3,308 بلاغات وتلقت 20433 مكالمة.وشدد سموه على ضرورة التمحور حول الوصول لتحقيق الدقائق الذهبية في الإسعافات الأولية من قبل موظفي الهيئة أو متطوعيها أو من تم تأهليهم من أفراد المجتمع للقيام بذلك بكفاءة وإتقان، موجهًا سموه بضرورة تكثيف دورات الإسعافات الأولية لشباب المنطقة لاسيما طلاب المدارس والمعاهد والجامعة من الجنسين.‏‎وأعرب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمة عبر الجهاز اللاسلكي لمنسوبي الهلال الأحمر بالمنطقة عن سروره بزيارة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية وما وجده من جهود موفقة وأعمال متميزة تقدم للمواطن والمقيم من خلال تقديم الخدمة الطبية الإسعافية الميدانية.ونوه سموه في ختام الزيارة بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة, مشيداً سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي, ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى, إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية.// انتهى //17:28ت م0176

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.