السعودية اليوم / تونس تسجل حالة وفاة واحدة و3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سجلت تونس 3 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا بتونس ارتفع إلى 1128 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس، مع تسجيل 1004 حالات شفاء و50 حالة وفاة و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

// انتهى //

16:57ت م

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تونس 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت تونس 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد وحالة وفاة جديدة واحدة.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا بتونس ارتفع إلى 1128 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس، مع تسجيل 1004 حالات شفاء و50 حالة وفاة و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.// انتهى //16:57ت م0173

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