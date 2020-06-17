

داكار 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سجلت السنغال 122 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان إن العدد الإجمالي للحالات المصابة ارتفع إلى 5247، من بينهم 3525 حالة شفاء، و53 حالة وفاة.

// انتهى //

16:56ت م

0172



داكار 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت السنغال 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 حالة شفاء، و3 وفيات.وقالت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان إن العدد الإجمالي للحالات المصابة ارتفع إلى 5247، من بينهم 3525 حالة شفاء، و53 حالة وفاة.// انتهى //16:56ت م0172

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السنغال تسجل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.