السعودية اليوم / أمانة الجوف بالتعاون مع هيئة الغذاء تُغلق مصنعاً للمياه المحلاة مخالفاً للاشتراطات الصحية



سكاكا 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء "مصنع مياه" لمخالفته للاشتراطات الصحية، ومخالفته بالحد الأعلى.

وبينت الأمانة أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات الصحية والنظامية ، حيث لوحظ عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتهالك أجهزة تحلية المياه، وعدم صيانة صواعق الحشرات ، وتدني مستوى النظافة العامة، وترك فتحات الصرف مكشوفة، ووجود فتحات تُسهم في دخول القوارض والحشرات .

وأكدت أمانة منطقة الجوف حرصها على صحة وسلامة الجميع وردع المخالفين وحماية المستهلكين، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق بلدي .

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16:53ت م

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