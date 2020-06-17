شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة ارتكبت 15 سرقة بالإكراه في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة الرياض، القبض على تشكيل عصابي تورط بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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