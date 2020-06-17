صور.. بلدية بارق تمنع المطاعم من تصنيع السلطات بأنواعها

2020-06-17

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

كثفت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات والكافيهات التي تعمل على تقديم الوجبات السريعة في المحافظة والمراكز التابعة حيث تم منعهم من تصنيع السلطات بأنواعها؛ وذلك تزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتفاديًا لوقوع حالات التسمم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن أن مراقبي البلدية قاموا بإتلاف أكثر من ١٦ لترًا من سلطة الخضار السائلة المصنعة مسبقًا كونها إحدى المخالفات الصحية مع ارتفاع درجة الحرارة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه تم توجيههم باستبدالها بالعبوات المصنعة والمغلفة من قبل الشركات المعروفة الموضح بها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات الأساسية للمنتج، مشددًا على ضرورة التأكد من الشهادات الصحية للعاملين وعلى تطبيق أقصى العقوبات بحق من يتهاون بسلامة الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم.

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