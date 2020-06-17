فيديو.. بوريس جونسون يتورط في حادث سيارة ويصدم أحد المتظاهرين

2020-06-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تورط رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حادث سيارة بسيط، بعد أن صدم أحد المتظاهرين بسيارته بعد مغادرته البرلمان.

ويوثق مقطع فيديو رجلًا يقفز أمام سيارة رئيس الوزراء، جونسون، 55 عامًا، أثناء مغادرته مجلس العموم في منطقة وستمنستر، وهو ما أجبرها على الوقوف فجأة، وبالتالي اصطدمت سيارة الأمن بها.

ويمكن رؤية انبعاج واضح في سيارة بوريس جونسون Jaguar XJ Portfolio V8 التي تكلف ما يصل إلى 54000 جنيه إسترليني، ناجم عن أثر الاصطدام بسيارة الأمن.

وكان المتظاهر ضمن مجموعة محتجة على عملية تركيا ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق، وتم اقتياده من قبل ضباط الشرطة في أعقاب الحادث مباشرة.

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ويُذكر أن المكان الذي وقع فيه الحادث هو نفسه حيث قاد الإرهابي خالد مسعود سيارة إلى أبواب البرلمان في مارس 2017، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص حينها.

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