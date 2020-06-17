شكرا لقرائتكم الحكم على 28 متهمًا في قضية غسل أموال بالسجن لمدة مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-17 الحكم على 28 متهمًا في قضية غسل أموال بالسجن لمدة مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال بعد انتهاء التحقيقات وتقديم الأدلة والقرائن للمحكمة المختصة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع (٣٨) متهمًا في جرائم غسل للأموال من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها.

وأسفرت نتائج التحقيق عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.

وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ(٢٨) متهمًا بالسجن بلغ مجموعها ١٩٤ سنة وستة أشهر وغرامات بلغ مجموعها (٥٩.٨٥٠.٠٠٠) تسعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وخمسون ألف ريال، ومصادرة مبلغ (١٦.٦١٦.٩٨١.٣٤٠) ستة عشر مليارًا وستمائة وستة عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريالًا والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد.



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