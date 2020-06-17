شكرا لقرائتكم فرض الرقابة البيئية على مصنع حديد بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-17 فرض الرقابة البيئية على مصنع حديد بالرياض لعدم التزامه بالمعايير والمقاييس متابعات الخليج 365 - الرياض فرضت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الرقابة البيئية على أحد مصانع الحديد بمدينة الرياض لمدة خمسة أيام. Advertisements وقالت الهيئة إنها ستتولى الإشراف المباشر على سير برنامج المراقبة بشكل يومي للتأكد من التزامه بالمعايير والمقاييس البيئية.



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