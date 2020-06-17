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جازان تسجل 25 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 1649
الحالات الجديدة رصدت في 8 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة جازان.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 8 مدن، حيث سجلت جازان 6 إصابات، والدائر 8 إصابات، وبيش 4 إصابات، وصامطة إصابتين، وأبو عريش إصابتين، وصبيا إصابة واحدة، والعيدابي إصابة واحدة، وأحد المسارحة إصابة واحدة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1649 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1213 حالة، وبلغ عدد الوفيات 16 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 420 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (4919) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 141234 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 91662 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1091 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 48481 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1859 حالة.
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