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2020-06-17 الغالبي ينهي دورة جرائم الوظيفة العامة متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل أنهى الزميل عبدالله بن أحمد الغالبي مدير العلاقات العامة والإعلام والمركز الإعلامي بمحافظة محايل دورة تدريبية بعنوان “جرائم الوظيفة العامة” ، المنفذة إلكترونيًا بمعهد الإدارة العامة. Advertisements و “متابعات الخليج 365” تهنئ الغالبي وتتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.



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