قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 17 يونيو 2020 04:36 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك كأكبر إحصائية يومية منذ بدء الجائحة.

وأضافت الصحة- حسب وسائل إعلام محلية- أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 141234 حتى الآن .

كما تم تسجيل 2122 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 91662 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 39 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1091 حالة.

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وأمس أعلنت وزارة الصحة السعودية ، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

كما تم تسجيل 1650 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 89540 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 41 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1052 حالة