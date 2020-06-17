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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 76 ألفًا و334 حالة؛ بحسب آخر حصيلة رسمية، بعد تسجيل 2801 إصابة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم، بأن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصل إلى 42063 حالة، مقابل 1625 حالة وفاة.
وتحتلّ جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.فيروس كورونا الجديد
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 05:02 PM
عدد حالات التعافي وصل إلى 42063 مقابل 1625 حالة وفاةجنوب أفريقيا: 2801 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 76 ألفًا و334 حالة؛ بحسب آخر حصيلة رسمية، بعد تسجيل 2801 إصابة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم، بأن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصل إلى 42063 حالة، مقابل 1625 حالة وفاة.
وتحتلّ جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.
، جنوب أفريقيا: 2801 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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