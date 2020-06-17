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سجّلت لبنان اليوم، 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والـ13 الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1489 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إجراء 1668 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات عند 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 907 حالات.فيروس كورونا الجديد
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 04:53 PM
استقرّ عدد الوفيات عند 32 حالةلبنان: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات وصل 1489
سجّلت لبنان اليوم، 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والـ13 الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1489 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إجراء 1668 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات عند 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 907 حالات.
، لبنان: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات وصل 1489 ،
المصدر : الخليج 365
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