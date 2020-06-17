شكرا لمتابعة خبر عن 3 مدن تسجل نصف إصابات كورونا المعلنة اليوم ومنهم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلنت وزارة الصحة بأن 3 مدن سجلوا نصف حالات الإصابة بكورونا بالمملكة ، التي أعلن عنها اليوم ومن بينهم الرياض، والتي وصل عدد الإصابات بها بـ 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 561 حالة إصابة جديدة .
ويذكر أن عدد الإصابات الجديدة اليوم 4919 حالة إصابة جديدة، من بينها 279 حالة في جدة و282 حالة في مكة المكرّمة.
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