شاهد.. أول رحلة للملك سعود خارج الخليج العربي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صورة تاريخية قديمة، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" في قصر الضيافة بالقاهرة، في أول رحلة له خارج الخليج العربي، في أغسطس 1926م.
وتضمنت الصورة كل من فوزان السابق وعبدالله إبراهيم الفضل، ناصر تركي بك، عبدالعزيز الرفاعي، حافظ وهبة، خالد بك الأيوبي، السيد الطيب الهزازي، عبدالله بك بن جريد، وفهد بن صالح .
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