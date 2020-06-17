شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إجراءات وقائية عند وصول رحلة من واشنطن إلى الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اليوم الأربعاء، ركاب الرحلة الدولية القادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبها، أوضحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن الإجراءات التي يتم اتخاذها عند وصول الرحلات الدولية تتمثل الفرز الصحي البصري وتقييم الأعراض وقياس درجة الحرارة في المنفذ وتقسيم المسافرين الواصلين إلى المطار إلى فئة تظهر عليها الأعراض حيث يتم اخذ عينة عند الوصول لاختبار الفيروس.

وقالت أن ذلك وفق آليات محددة واتباع التوجيه بالحجر المنزلي حسب التقييم الطبي، فيما تكون الفئة الأخرى من المسافرين الذين لا تظهر لديهم اعراض لفيروس كورونا يتم ارسالهم إلى الحجر المنزلي.

وأشارت إلى أنه سيتم التأكيد على تزويد المسافرين القادمين عبر الرحلات الدولية بالتعليمات والنشرات والإرشادات التي يتبعونها خلال فترة الحجر المنزلي، وتحميل تطبيقات (تطمن) و(توكلنا) والتسجيل فيه وجميع الأطفال التابعين، إلى جانب التأكد من مناسبة السكن للحجر المنزلي.

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