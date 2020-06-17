"العدل" توضح طريقة الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة العدل، كيف يمكن الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً في حال وصلت رسالة نصيّة بصدور الشيك بدون الحاجة لزيارة محكمة التنفيذ . كشفت وزارة العدل، كيف يمكن الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً في حال وصلت رسالة نصيّة بصدور الشيك بدون الحاجة لزيارة محكمة التنفيذ . وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو، أنه يتم استلام رسالة نصية برابط الدخول، وتتضمن رقم الطلب وكلمة المرور، ثم يتم إدخال تفاصيل الطلب، وتأكيد رمز التحقق، وتحديث بيانات المستفيد ثم الموافقة على التعهد.

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