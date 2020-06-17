شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء 7077 مركبة هيونداي سوناتا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 7077 مركبة من نوع هيونداي (سوناتا) موديل 2020. أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 7077 مركبة من نوع هيونداي (سوناتا) موديل 2020. وأوضحت التجارة، أن الاستدعاء جاء لخلل في المحرك قد يؤدي إلى استهلاك الزيت بشكل أعلى من الطبيعي مما يزيد من احتمالية تعطل المحرك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 7077 مركبة هيونداي سوناتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.