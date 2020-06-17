شكرا لمتابعة خبر عن «وزارة التعليم» تناقش تسكين شاغلي الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

إفتتح الدكتور محمد الهران وكيل الوزارة للموارد البشرية، ورشة عمل تسكين شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام الإجتماعات المرئية ، حيث بدأت الورشة بنبذة عن اللائحة التعليمية، ثم آلية التسكين، التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وإجراءات العمل على فارس، واختتمت الورشة بنقاشات واستفسارات

وناقشت الورشة دور الجهات الداخلية في عملية التسكين، وهي مشاركة الوزارة للشؤون المدرسية في وضع أطر اللائحة التعليمية، التشكيلات الإشرافية والمدرسية، تصنيف معلم، ومساعد معلم، ووكالة الوزارة للموارد البشرية أيضًا المشاركة في وضع أطر اللائحة، تسكين شاغلي الوظائف التعليمية، التنسيق مع الجهات الخارجية والداخلية ذات العلاقة، استقبال الشكاوي والتظلمات في التسكين، تزويد مشروع فارس بآلية التسكين، الترقيات.

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والجدير بالذكر بأن الوزارة دأت في تهيئة الأنظمة التقنية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد وإيقاف صلاحية التعديل على حالة الموظف في نظام فارس "الرقم الوظيفي – الدرجة – المستوى"