شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم تناول الثوم والبصل قبل الذهاب إلى المسجد مع لبس الكمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ سعد الخثلان، حكم من يأكل ثوماً أو بصلاً أن يصلي مع الجماعة في المسجد مع لبس الكمام في الأوضاع الحالية.

وقال "الخثلان": " لا بأس في ذلك، فأكل الثوم والبصل مكروه ولم يصل إلى التحريم؛ وذلك حتى لا يؤذي من في المسجد " .

وأضاف: " إن كانت الرائحة لا تزال تنبعث منه وتؤذي من حوله فيبقى الأمر مكروه، أما إذا كانت الرائحة تزول بلبس الكمام فتزول الكراهة " .