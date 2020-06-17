شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم تناول الثوم والبصل قبل الذهاب إلى المسجد مع لبس الكمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الشيخ سعد الخثلان، حكم من يأكل ثوماً أو بصلاً أن يصلي مع الجماعة في المسجد مع لبس الكمام في الأوضاع الحالية.
وقال "الخثلان": " لا بأس في ذلك، فأكل الثوم والبصل مكروه ولم يصل إلى التحريم؛ وذلك حتى لا يؤذي من في المسجد " .
وأضاف: " إن كانت الرائحة لا تزال تنبعث منه وتؤذي من حوله فيبقى الأمر مكروه، أما إذا كانت الرائحة تزول بلبس الكمام فتزول الكراهة " .
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