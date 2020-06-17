شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تعلن موعد " الإنقلاب الصيفي" وعدد أيامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن يوم الأحد المقبل سيكون أول أيام الصيف فلكياً "الإنقلاب الصيفي " في المملكة والوطن العربي وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية .

وأبانت أن أيام الصيف يستمر 93 يوم و15 ساعه و46 دقيقة ، وسنعيش يوم الأحد المقبل أطول ساعات النهار لأكثر من 12 ساعة بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة

وكشفت أن موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر القادم فلكياً .