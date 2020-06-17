شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى): أعلنت جامعة الجوف نتائج المقبولين مبدئياً لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: أعلنت جامعة الجوف نتائج المقبولين مبدئياً لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: هنا وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور مشرف الرويلي على المقبولين إكمال المتطلبات قبل يوم الاثنين 15 / 11 / 1441هـ ، مع إرفاق الأوراق المطلوبة " أصل وثيقة التخرج ، وأصل السجل الأكاديمي ، وصورة الهوية الوطنية ، والتوصيات العلمية ،وإيصال سداد الرسوم.

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