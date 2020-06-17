شكرا لمتابعة خبر عن مأساة طفل تشعل "تويتر" ومناشدات بنقله لمستشفى متخصص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أثار طفل سعودي مريض اهتمام عدد كبير من المواطنين وفجرً تعاطفهم بعد اكتشاف إصابته بورم في الدماغ مع ظروف انسانية صعبة .

وصعدت حملة تحمل اسم الطفل "جهاد عبد الرحمن " عمره 11 عام إلى الترند مناشدين بنقله من مستشفى النور بمكة إلى مستشفى متخصص .

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وقال المواطنون أن والد الطفل يعاني من غيبوبة منذ 5 سنوات بينما لا تجد امه من يعينها في حماية ابنها من المرض الخبيث .

وناشد المواطنون بسرعة نقله إذ تدهورت حالته داعين له بالشفاء العاجل ، لتلقى قصته اهتمام واسع على مواقع التواصل الإجتماعي .