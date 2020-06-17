شكرا لمتابعة خبر عن عدم لبس الكمامة يتسبب في إصابة 10 أشخاص بمقر عملهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قصة حالة تسببت في إصابة العديد من الأشخاص؛ حيث قالت أن عدم لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، أدى إلى إصابة 10 أشخاص داخل مقرات العمل، 2 منهم في حالة حرجة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن تسجيل 4,919حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ فضلًا عن 2,122 حالة تعافي جديدة، و39 حالة وفاة.
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