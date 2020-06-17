شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أكد الكاتب السياسي صلاح النعمان أن الميلشيات الحوثية تستخدم ناقلة النفط "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع .

وقال "النعمان " في مداخلة مع الإخبارية أن الميلشيات الحوثية الإرهابية لا تفتأ أن تترك فرصة لتهديد أمن اليمن والمنطقة العربية والبحر الأحمر ، ومن بين هذه الفرص خزان النفط صافر الذي يقع براس عيسي .

وقال انه رغم المطالبات المستمرة منذ 3 سنوات من اليمن والتحالف العربي ومجلس الأمن بصيانة السفينة المهددة للبيئة والبحر الأحمر أو إزالتها دون أي استجابة لتظل الناقلة مهددة للسواحل اليمنية .

وأضاف أن حكومة اليمن قدمت أكثر من 7 طلبات وتدخلت الأمم المتحدة لكن ميلشيات الحوثية مصرة على موقفها ولا تعير اهتمام للمجتمع المحلي أو الدولي لأنها جماعة إرهابية وتستغل الناقلة لذلك .