شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):أكد الكاتب السياسي صلاح النعمان أن الميلشيات الحوثية تستخدم ناقلة النفط "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع .
وقال "النعمان " في مداخلة مع الإخبارية أن الميلشيات الحوثية الإرهابية لا تفتأ أن تترك فرصة لتهديد أمن اليمن والمنطقة العربية والبحر الأحمر ، ومن بين هذه الفرص خزان النفط صافر الذي يقع براس عيسي .
وقال انه رغم المطالبات المستمرة منذ 3 سنوات من اليمن والتحالف العربي ومجلس الأمن بصيانة السفينة المهددة للبيئة والبحر الأحمر أو إزالتها دون أي استجابة لتظل الناقلة مهددة للسواحل اليمنية .
وأضاف أن حكومة اليمن قدمت أكثر من 7 طلبات وتدخلت الأمم المتحدة لكن ميلشيات الحوثية مصرة على موقفها ولا تعير اهتمام للمجتمع المحلي أو الدولي لأنها جماعة إرهابية وتستغل الناقلة لذلك .
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