شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»‏ : تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ‎ 4,919حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2,122 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 91662 حالة تعافي؛ فيما تم تسجيل 39 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1091 حالة وفاة.