شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون البلدية» توضح طريقة إثبات موقع محلك التجاري بدون مرفقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، أنه لم يعد هناك حاجة إلى المرفقات لإثبات موقع محلك التجاري بعد الربط مع شبكة إيجار ووزارة العدل.
وأوضحت الوزارة، أن كل ما تحتاجه رقم الصك الإلكتروني أو رقم عقد الإيجار الإلكتروني، ولمعرفة المزيد عن الخدمة يمكنكم زيارة الرابط التالي من هنـــــــــــــا .
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