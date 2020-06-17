شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك»‏: تصريحك بإعفاء البضائع المستوردة دون تطبيق الشروط يعرضك للغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الجمارك، اليوم الأربعاء، أن تصريحك بأن البضائع المستوردة معفاة دون تطبيقها شروط الإعفاء المنصوص عليها يعرّضك للغرامة، بادر بتصحيح بياناتك قبل انقضاء المدة المحددة للمبادرة.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن التصحيح الذاتي: إذا كنت قد صرحت مرة في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به التي تكون مطابقة لواقع البضاعة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه إذا كنت صرحت بأن البضائع المستوردة معفاة دون تطبيقها شروط الإعفاء المنصوص عليها.