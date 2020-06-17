شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وفاة حالة كورونا بسبب تعطل الأكسجين في مجمع الملك فيصل الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نفى المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف عبد الهادي الربيعي وفاة حالة كورونا بسبب تعطل الأكسجين في مجمع الملك فيصل الطبي . نفى المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف عبد الهادي الربيعي وفاة حالة كورونا بسبب تعطل الأكسجين في مجمع الملك فيصل الطبي . وأكد "الربيعي " أن الحالة كانت بالرعاية المركزة وتوفيت يوم الجمعة الماضية قبل عملية الإخلاء وأن الوفاة ليس لها علاقة بنقص الأكسجين . وأكد"الربيعي " على توفر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات وتلقي المرضى الرعاية الكاملة وفي حال أي تقصير يتم التحقيق فيه.

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