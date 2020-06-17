محامي المعتقل خالد الدوسري يكشف حقيقة التسجيلات والوثائق المنسوبة إلى موكله

صرح سعود متعب بن قويد عضو مجلس منطقة الرياض عضو الهيئة السعودية للمحامين؛ بأنه سيتم توضيح حقيقة التسجيلات الصوتية والوثائق التي كتبت بخط المعتقل خالد الدوسري وتم نشرها بقناة «netflixMENA».

وقال بن قويد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بحول الله هذا المساء سنوضح حقيقة التسجيلات الصوتية والوثائق التي كتبت بخط خالد الدوسري وتم نشرها بقناة @netflixMENA».

وكان المحامي بن قويد، أعلن في وقت سابق عن إجراء اتصال هاتفي بين السجين بالولايات المتحدة خالد الدوسري وبين والدته؛ وذلك في أول اتصال بينهما منذ 9 سنوات.

وذكر عضو الهيئة السعودية للمحامين -عبر حسابه بتويتر- أنه «تم بحمد لله التواصل هاتفيًّا بين السجين خالد الدوسري ووالدته قبل قليل، بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات»، وأشار محامي بن قويد، إلى أنه سينشر جزءًا من المكالمة.

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يذكر أن «خالد الدوسري» هو طالب مبتَعَث منذ عام 2008م، وتم اعتقاله بالولايات المتحدة عام 2011م، بزعم صناعة مواد متفجرة، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

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