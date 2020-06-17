وزارة التجارة تفرق بين 3 مصطلحات لتراخيص الاستيراد

قدمت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، شروحات مبسطة لمصطلحات تراخيص الاستيراد، التي تتمثل في (ترخيص الاستيراد، ترخيص الاستيراد التلقائي، وترخيص الاستيراد غير التلقائي).

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «ترخيص الاستيراد» هو الإجراء الإداري المتخذ لكل السلع التي يشترط لاستيرادها للمملكة إصدار الترخيص، وتقديم نموذج ووثائق أخرى للجهة المختصة.

وأضافت وزارة التجارة أن «ترخيص الاستيراد التلقائي» هو ترخيص تصدر الموافقة عليه بمجرد استيفاء الطلبات اللازمة.

وفيما يتعلق بمصطلح «ترخيص الاستيراد غير التلقائي» بينت الوزارة أنه الترخيص الذي يكون للجهة المختصة السلطة التقديرية في منحه أو رفض طلب إصداره.

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