وزارة الصحة تضيف «ديكساميثازون» إلى بروتوكول علاج مصابي كوورنا

بدأت وزارة الصحة السعودية في استخدام دواء «ديكساميثازون» الذي ينتمي إلى عائلة «الستيرويدات»، ضمن بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويأتي ذلك بعد أن أشادت منظمة الصحة العالمية؛ حيث قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، إن الدواء «الستيرويدي» يعد أول علاج مثبت يقلل الوفيات في صفوف مرضى كورونا، ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووجد علماء بريطانيون يعملون في تجربة التعافي، أن العقار يمكن أن يساعد المرضى المزودين بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين، ولكن لم يكن له تأثير على الذين لم يحتاجوا إلى مساعدة في التنفس.

وينتمي عقار «ديكساميثازون» إلى عائلة «الستيرويدات» التي تفيد بتقليل الالتهابات، وقد استخدم في علاج الربو والالتهاب المفصلي الروماتويدي، في ستينيات القرن الماضي.

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ويوقف «ديكساميثازون» تدمير الصفائح الدموية لدى الذين يعانون من اضطرابات ومشاكل في الدم. ويوصف «ديكساميثازون» لتقليل الأورام، وخصوصًا الدماغية منها.

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