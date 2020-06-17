لأول مرة.. تراجع عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، تراجع عدد الحالات الحرجة، بـ51 حالة، لأول مرة منذ فترة؛ حيث أصبح الإجمالي 1859.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 141234، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 91662.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1091 حالة، وتم تسجيل 39 حالة وفاة، و2122 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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