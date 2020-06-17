وزارة «الشؤون البلدية»: شرط يثبت العقد الإيجاري إلكترونيًّا بدون مرفقات

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يمكن إثبات العقد الإيجاري بدون مرفقات؛ وذلك من خلال رقم عقد الإيجار الإلكتروني، وزيارة منصة بلدي من خلال الرابط: https://bit.ly/37zRXCw.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل ما تحتاج إليه لإثبات موقع محلك التجاري هو الرقم الإلكتروني. ولمعرفة المزيد من التفاصيل تفضل بزيارة منصة بلدي من خلال الرابط: https://bit.ly/37zRXCw».

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إنجاز أكثر من (139) ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونيًّا عبر بوابة «بلدي» خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت الوزارة أن تقديم الخدمات عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية، يأتي ضمن المبادرات والإجراءات التي تتخذها لتعزيز جهود المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، وفي إطار توجهها إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستفيدين كافة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث توفر هذه الخدمات على المستفيدين والمستثمرين عناء الذهاب إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة؛ ما يسهم في الحد من التجمعات والتعامل المباشر والمخالطة التي قد تتسبب في العدوى والإصابة بالمرض.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها أنهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس، أبريل، مايو) إجراءات (119) ألف رخصة تجارية، كما أنجزت الأمانات (20) ألف معاملة للرخص الإنشائية.

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وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال المركز البلدي للتحول الرقمي لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية من خلال بناء بيئة رقمية مرنة ومستدامة، وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم من خلال أتمتة الإجراءات، والأعمال الأساسية والمساندة، واستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن توفير وتطوير منصات، وخدمات رقمية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة وآمنة للعملاء في القطاع البلدي، لافتةً الانتباه إلى أن منصة «بلدي» أسهمت في تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي سهلت للمستفيدين إجراء العديد من الخدمات إلكترونيًّا، ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

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